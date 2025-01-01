Smallville
Folge 11: Helden der Vergangenheit (1)
40 Min.Ab 12
Ein mysteriöser Mann namens Sylvester Pemberton wird von einem Unbekannten getötet. Kurz vor seinem Tod erfährt Chloe von ihm, dass er Clark, Oliver und die anderen Superhelden kannte. Sie beschließt die Sache aufzuklären. Es stellt sich heraus, dass der Schurke Icicle dahintersteckt. Er hat es auf die ehemaligen Mitglieder der "Justice Society of America" abgesehen, die Pemberton wieder vereinen wollte ...
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen