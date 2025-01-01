Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Helden der Vergangenheit (1)

WarnerStaffel 9Folge 11
Helden der Vergangenheit (1)

Helden der Vergangenheit (1)Jetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 11: Helden der Vergangenheit (1)

40 Min.Ab 12

Ein mysteriöser Mann namens Sylvester Pemberton wird von einem Unbekannten getötet. Kurz vor seinem Tod erfährt Chloe von ihm, dass er Clark, Oliver und die anderen Superhelden kannte. Sie beschließt die Sache aufzuklären. Es stellt sich heraus, dass der Schurke Icicle dahintersteckt. Er hat es auf die ehemaligen Mitglieder der "Justice Society of America" abgesehen, die Pemberton wieder vereinen wollte ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen