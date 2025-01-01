Smallville
Folge 2: Metallo
41 Min.Ab 12
Lois und Tess haben ihren Streit immer noch nicht beigelegt, aber trotzdem arbeitet Lois immer noch beim "Daily Planet". Für das Blatt soll sie über einen Krankenhaus-Patienten berichten, der die ganze Klinik mit seinen Wutausbrüchen terrorisiert. Was Lois nicht weiß: Der Patient ist Corben, ihr neuer Kollege ...
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
