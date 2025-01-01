Zum Inhalt springenBarrierefrei
Smallville

Gefangen im Wachturm

Staffel 9Folge 20
Gefangen im Wachturm

Gefangen im WachturmJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 20: Gefangen im Wachturm

41 Min.Ab 12

Als Tess in den Wachturm eindringt und Chloe versucht sie aufzuhalten, altivieren sie die Sicherheitssysteme und sind eingeschlossen. Doch wie konnte Tess den Turm überhaupt finden. Chloe bemerkt, dass ihr ein Chip implantiert wurde, der sie zum Wachturm führte. Natürlich steckt wieder "Checkmate" dahinter.

