Smallville

Erlösung

Staffel 9Folge 22
Erlösung

ErlösungJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 22: Erlösung

41 Min.Ab 12

Zod will das Buch des Rao in seinen Besitz bringen und versucht deshalb, durch eine List an Lois heranzukommen. Er gibt sich als der "Fleck" aus. Als Lois jedoch seine Maske durchschaut, greift er sie an. Clark kann sie zwar retten, doch der kandorianische Krieg ist bereits ausgebrochen. Clark erkennt: Zod kann nur besiegt werden, wenn er selbst und die anderen Kandorianer die Erde verlassen. Der Showdown zwischen Clark und Zod steht bevor ...

