ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 20.10.2025
Folge 1: Sport ABC: Buchstabe E

16 Min.Folge vom 20.10.2025

Brrr! Ist das kalt! In dieser Folge von Sport ABC wagt Christoph einen mutigen Tauchgang unter eine dicke Eisschicht – beim Eistauchen. Das finden auch die Rate-Kids Mila und Valentin ganz schön aufregend, die gleich eine knifflige Frage dazu beantworten müssen. Außerdem entdeckt Christina beim Eisstockschießen ihr Wurfgeschick und Philipp, Jakob und Matthias zeigen uns ihr Hobby E-Trial. Beim Gehirnsport ist dann Teamarbeit gefragt: Gemeinsam entschlüsseln Mila und Valentin Sportarten aus lustigen Emojis – und sammeln Punkt für Punkt für den Sieg! Bildquelle: ORF/Tower10

