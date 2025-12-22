SPORT ABC
Folge 10: Sport ABC: Buchstabe M
15 Min.Folge vom 22.12.2025
Schwupp! Und schon kleben Romy und Sophie aneinander. Im Magischen Spind stellen sich die beiden nämlich der Aufgabe "Magnet", die es ganz schön in sich hat. Außerdem finden sie heraus, was der griechische Gott des Meeres, Poseidon, mit einer der heutigen Sportarten zu tun hat und beweisen, dass sie beim Memoryspielen als Team nicht zu schlagen sind. Ob sie das perfekte Spiel schaffen, seht ihr in der Sport ABC Folge M. Bildquelle: ORF/Tower10
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