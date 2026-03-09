Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 14vom 09.03.2026
Folge 14: Sport ABC: Buchstabe A

17 Min.Folge vom 09.03.2026

Aaron und Maral starten sportlich ins Alphabet und nehmen den Buchstaben A unter die Lupe. Beim rasanten Australian Football geht es um flinke Beine, weite Kicks und die richtige Taktik. Beim Armdrücken zeigt sich schnell, dass nicht nur Kraft, sondern auch Technik entscheidet. Ruhiger, aber nicht weniger spannend wird es beim Aikido, einer japanischen Kampfkunst, bei der Achtsamkeit und Geschick im Mittelpunkt stehen. Zwischendurch ist Köpfchen gefragt - beim Gehirnsport "Aufgedeckt" - und im Magischen Spind müssen die beiden bei der Purzelbaum-Challenge alles geben. Wie viele Punkte Aaron und Maral erspielen und welchen Pokal sie am Ende mitnehmen, seht ihr in der Sport ABC Folge A. Bildquelle: ORF/Tower 10

