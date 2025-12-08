Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sport ABC: Buchstabe K

ORF Kids Staffel 1 Folge 8 vom 08.12.2025
15 Min.Folge vom 08.12.2025

Mit Vollgas starten Valentina und Samuel in die Sport ABC Folge K. Beim Kartfahren geht es nämlich richtig rasant zu. Das beweisen uns Nando und David, die mit fast 100 km/h über die Strecke flitzen. Beim Karate zeigen Trainer David, Anna und Timon einen Übungskampf, den sogenannten Kata und im Magischen Spind müssen Valentina und Samuel hoch hinauf, runter, hoch und wieder runter. Hauptsache, es "knallt" nicht. Was damit gemeint ist, erfahrt ihr der Sport ABC Folge K. Bildquelle: ORF/Tower10

ORF Kids
