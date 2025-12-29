SPORT ABC
Folge 11: Sport ABC: Buchstabe W
15 Min.Folge vom 29.12.2025
Huiiiii! Mit Vollgas saust Christoph beim Sport Wakeboard auf eine Rampe mitten im Wasser zu. Ob er den Sprung schafft? Dieser Frage stellen sich auch Ferdinand und Luisa, bevor sie beim Spiel "Was fehlt" auf jedes noch so kleine Detail achten müssen, um ihren nächsten Punkt zu erspielen. Im Magischen Spind ist ordentlich Muskelkraft gefragt, wenn ein gewaltig schwerer Ball über eine weit entfernte Linie geworfen wird. Welchen Pokal Ferdinand und Luisa erspielen seht ihr in der Sport ABC Folge W. Bildquelle: ORF/Tower10
