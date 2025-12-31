Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sport ABC: Buchstabe U

ORF Kids Staffel 1 Folge 13 vom 31.12.2025
Folge 13: Sport ABC: Buchstabe U

16 Min. Folge vom 31.12.2025

Unten durch und oben drüber: Im Magischen Spind kommen Paulina und Emmi ganz schön ins Schwitzen. Aber auch Melly gibt beim Sport Unihockey richtig Gas. Christina stellt sich beim Ultimate Frisbee erstmal ganz und gar nicht geschickt an und Christoph lernt von Expertin Lea, was für tolle Tricks, Sprünge und Drehungen auf einem Einrad möglich sind. Und natürlich warten jede Menge knifflige Fragen auf Emmi und Paulina. Wie viele Punkte die beiden erspielen, seht ihr in der Sport ABC Folge U. Bildquelle: ORF/Tower10/

ORF Kids
