SPORT ABC
Folge 12: Sport ABC: Buchstabe J
15 Min.Folge vom 30.12.2025
Achtung, Aaron und Antonia! Nicht so schnell! Beim Joghurtbecherlauf im Magischen Spind ist volle Konzentration gefragt, wenn es durch den Slalom und über wackelige Hindernisse geht. Etwas ruhiger geht es bei Melly zu, die eine ganz spezielle Art zu jonglieren lernt. Christoph gibt beim Sport Jumping Vollgas und hat dabei richtig Spaß. Leti und Toni zeigen, dass der Sport Judo alles andere als wildes Geraufe ist, bevor Aaron und Antonia eine knifflige Frage dazu beantworten müssen. Wie viele Punkte die beiden erspielen, seht ihr in der Sport ABC Folge J. Bildquelle: ORF/Tower10/
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