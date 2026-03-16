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Sport ABC: Buchstabe C

ORF KidsStaffel 1Folge 15vom 16.03.2026
Sport ABC: Buchstabe C

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Folge 15: Sport ABC: Buchstabe C

16 Min.Folge vom 16.03.2026

Tief einatmen, Luft anhalten und keine raschen Bewegungen! Volle Konzentration ist gefragt, wenn sich Carmen und Emil dem Spiel "Chancenlos" stellen. Wilder geht es bei Christoph zu, der sich beim Cheerleader-Training waghalsigen Herausforderungen stellt. Lenny und Lara stellen den Sport Crossminton vor und im Magischen Spind wartet die Challenge "Checkbox" auf Wenzel und Carmen. Wie viele Punkte die beiden erspielen seht ihr in der Sport ABC Folge C. Bildquelle: ORF/Tower10/

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