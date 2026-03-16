SPORT ABC
Folge 15: Sport ABC: Buchstabe C
16 Min.Folge vom 16.03.2026
Tief einatmen, Luft anhalten und keine raschen Bewegungen! Volle Konzentration ist gefragt, wenn sich Carmen und Emil dem Spiel "Chancenlos" stellen. Wilder geht es bei Christoph zu, der sich beim Cheerleader-Training waghalsigen Herausforderungen stellt. Lenny und Lara stellen den Sport Crossminton vor und im Magischen Spind wartet die Challenge "Checkbox" auf Wenzel und Carmen. Wie viele Punkte die beiden erspielen seht ihr in der Sport ABC Folge C. Bildquelle: ORF/Tower10/
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