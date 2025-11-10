Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SPORT ABC

Sport ABC: Buchstabe G

ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 10.11.2025
Sport ABC: Buchstabe G

Sport ABC: Buchstabe GJetzt kostenlos streamen

SPORT ABC

Folge 4: Sport ABC: Buchstabe G

16 Min.Folge vom 10.11.2025

Gibt es eine Sportart, für die man keine Muskeln braucht? Ja! Welche das ist, finden Romy und Phine heraus. Und ohne es zu wissen, haben sie diese Sportart auch schon selbst ausprobiert. Melly stellt währenddessen ihr Ballgeschick auf die Probe, und Christina lernt eine der schwersten Bewegungen, die es im Sport gibt. Wofür Romy und Phine ein Gummiband im Magischen Spind brauchen, seht ihr in der Sport ABC Folge G. Bildquelle: ORF/Tower10

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

SPORT ABC
ORF Kids
SPORT ABC

SPORT ABC

Alle 1 Staffeln und Folgen