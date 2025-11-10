SPORT ABC
Folge 4: Sport ABC: Buchstabe G
16 Min.Folge vom 10.11.2025
Gibt es eine Sportart, für die man keine Muskeln braucht? Ja! Welche das ist, finden Romy und Phine heraus. Und ohne es zu wissen, haben sie diese Sportart auch schon selbst ausprobiert. Melly stellt währenddessen ihr Ballgeschick auf die Probe, und Christina lernt eine der schwersten Bewegungen, die es im Sport gibt. Wofür Romy und Phine ein Gummiband im Magischen Spind brauchen, seht ihr in der Sport ABC Folge G. Bildquelle: ORF/Tower10
