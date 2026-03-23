SPORT ABC
Folge 16: Sport ABC: Buchstabe D
16 Min.Folge vom 23.03.2026
Ein Hund als Tanzpartner? Gibt es das wirklich? Und, was haben Blätter, Steine und Knochen mit dem Sport Diabolo zu tun? Diesen Fragen stellen sich auch Carmen und Wenzel, bevor sie beim Gehirnsport ein gewaltiges Durcheinander schlichten müssen, um ihren nächsten Punkt zu erspielen. Außerdem erfahren die beiden mehr über den rasanten Sport Drone-Racing und stellen im Magischen Spind ihre Geschicklichkeit auf eine harte Probe. Ob es Carmen und Wenzel gelingt, eine perfekte Runde zu spielen, seht ihr in der Sport ABC Folge D. Bildquelle: ORF/Tower10
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