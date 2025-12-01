SPORT ABC
Folge 7: Sport ABC: Buchstabe P
15 Min.Folge vom 01.12.2025
Was haben eine Salami, frische Weintrauben oder ein Stück Käse mit dem Sport Padel-Tennis zu tun? Diese Frage stellen sich auch Carmen und Friedrich, bevor sie im Magischen Spind ordentlich ins Schwitzen kommen. Beim Spiel "Pumpen" brennen die Muskeln und jede Sekunde zählt. Christoph trifft Paraclimber Angelino und lernt, dass man mit Mut, Wille und Freude einfach alles schaffen kann. Wie viele Punkte Carmen und Friedrich erspielen seht ihr in der Sport ABC Folge P. Bildquelle: ORF/Tower10
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
SPORT ABC
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0