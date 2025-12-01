Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 7vom 01.12.2025
15 Min.Folge vom 01.12.2025

Was haben eine Salami, frische Weintrauben oder ein Stück Käse mit dem Sport Padel-Tennis zu tun? Diese Frage stellen sich auch Carmen und Friedrich, bevor sie im Magischen Spind ordentlich ins Schwitzen kommen. Beim Spiel "Pumpen" brennen die Muskeln und jede Sekunde zählt. Christoph trifft Paraclimber Angelino und lernt, dass man mit Mut, Wille und Freude einfach alles schaffen kann. Wie viele Punkte Carmen und Friedrich erspielen seht ihr in der Sport ABC Folge P. Bildquelle: ORF/Tower10

