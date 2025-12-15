SPORT ABC
Folge 9: Sport ABC: Buchstabe L
13 Min.Folge vom 15.12.2025
Beim Luftballongaberln kommen Emil und Wenzel ganz schön ins Schwitzen. Zehn Mal hin und her, das ist die Aufgabe für die beiden im Magischen Spind. Etwas ruhiger, aber genauso aufregend ergeht es den beiden beim Gehirnsport. Das Spiel "Lückentext" ist nämlich ganz schön knifflig. Außerdem warten lustige Fragen zu den Sportarten Landhockey, Longboard & Lacrosse darauf, richtig beantwortet zu werden. Wie viele Punkte Wenzel und Emil erspielen seht ihr in der Sport ABC Folge L. Bildquelle: ORF/Tower10
