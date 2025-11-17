Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SPORT ABC

Sport ABC: Buchstabe F

ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 17.11.2025
Sport ABC: Buchstabe F

Sport ABC: Buchstabe FJetzt kostenlos streamen

SPORT ABC

Folge 5: Sport ABC: Buchstabe F

14 Min.Folge vom 17.11.2025

Auf Anja und Maral wartet eine ganz besonders wackelige Aufgabe im Magischen Spind – der Name: Flossenlauf! Auch Christina und Sophia müssen ihr Gleichgewicht unter Beweis stellen – und das bei einer Sportart AUF dem Wasser. Beim Gehirnsport „Finde die Fehler“ geht es um volle Konzentration und jedes noch so kleine Detail. Macht auch ihr mit und sammelt so viele Punkte wie möglich. Bildquelle: ORF/Tower10

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

SPORT ABC
ORF Kids
SPORT ABC

SPORT ABC

Alle 1 Staffeln und Folgen