Folge 5: Sport ABC: Buchstabe F
14 Min.Folge vom 17.11.2025
Auf Anja und Maral wartet eine ganz besonders wackelige Aufgabe im Magischen Spind – der Name: Flossenlauf! Auch Christina und Sophia müssen ihr Gleichgewicht unter Beweis stellen – und das bei einer Sportart AUF dem Wasser. Beim Gehirnsport „Finde die Fehler“ geht es um volle Konzentration und jedes noch so kleine Detail. Macht auch ihr mit und sammelt so viele Punkte wie möglich. Bildquelle: ORF/Tower10
