SPORT ABC
Folge 6: Sport ABC: Buchstabe S
16 Min.Folge vom 24.11.2025
"Sträwkür", so heißt die Aufgabe, der sich Juliane und Kathi heute beim Gehirnsport stellen. Beim Slacklining geht es für Balancekünstler Harald hoch in die Luft, wenn er mutig über eine Schlucht spaziert und beim Segeln braucht es einen guten Magen. Die Sportart Schach ist ein Volltreffer für Juliane, die in ihrer Freizeit selbst gerne spielt. Und welche Herausforderung im Magischen Spind auf Juliane und Kathi wartet, seht ihr in der Sport ABC Folge S. Bildquelle: ORF/Tower10/
