Sport ABC: Buchstabe B

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 27.10.2025
Folge 2: Sport ABC: Buchstabe B

16 Min.Folge vom 27.10.2025

Zwei Brüder, eine Mission: Volle Punktzahl! Marc und Felix sind top motiviert, alle noch so schwierigen Fragen richtig zu beantworten. Dabei dreht sich in dieser Ausgabe alles um flotte Räder, flinke Bälle und flitzende Pfeile. Beim Gehirnsport wird ihre Konzentration auf eine harte Probe gestellt und im Magischen Spind brauchen beide ein ruhiges Händchen. Bildquelle: ORF/Tower10

