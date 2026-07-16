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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Jack in Sorge

ORF KidsStaffel 1Folge 10vom 16.07.2026
Taylors Welt der Tiere: Jack in Sorge

Taylors Welt der Tiere: Jack in SorgeJetzt kostenlos streamen

Taylors Welt der Tiere

Folge 10: Taylors Welt der Tiere: Jack in Sorge

12 Min.Folge vom 16.07.2026

Gorilla Jack ist völlig aufgelöst. Das Saiga-Antilopen-Männchen Sasha ist krank und das beunruhigt den einfühlsamen Primaten. Taylor und ihr Papa stellen zum Glück fest, dass es sich bei Sashas Krankheit nur um eine Erkältung handelt. Trotzdem haben sie und Tommy alle Hände voll zu tun, den besorgten Gorilla zu beruhigen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/

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