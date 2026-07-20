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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Andy spielt verrückt

ORF KidsStaffel 1Folge 15vom 20.07.2026
Taylors Welt der Tiere: Andy spielt verrückt

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Taylors Welt der Tiere

Folge 15: Taylors Welt der Tiere: Andy spielt verrückt

12 Min.Folge vom 20.07.2026

Es gibt immer viel zu tun im Reservat. Deshalb hat Taylors Mutter einen Roboter besorgt, der die Angestellten entlasten soll. Der Roboter Andy erledigt sämtliche Aufgaben im Handumdrehen und alle sind begeistert. Nur Ruth fühlt sich wegen des Technikwunders jetzt überflüssig. Aber auch Taylor fallen Fehler auf, die der automatisierte Helfer macht. Tommy will die Fehler im System korrigieren. Ob ihm das gelingen wird? Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/

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