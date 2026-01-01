Taylors Welt der Tiere
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Taylors Welt der Tiere
Taylor hat ein ganz besonderes Zuhause. Sie lebt mit ihrem Vater und ihrer Mutter in einer Tierauffangstation für verwaiste und bedrohte Wildtiere aus aller Welt. Wenn die Eltern bei der Leitung der Station Hilfe brauchen, ist Taylor sofort zur Stelle und packt fleißig mit an. Stets an ihrer Seite ist ihr bester Freund Tommy, der wie Taylor Tiere über alles liebt. Gemeinsam unterstützen sie ihre flauschigen, gefiederten und geschuppten Schützlinge im Leben in der Station und manchmal auch bei der Auswilderung!
Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs