Taylors Welt der Tiere: Ein Bärchen namens HuanJetzt kostenlos streamen
Taylors Welt der Tiere
Folge 20: Taylors Welt der Tiere: Ein Bärchen namens Huan
12 Min.Folge vom 22.07.2026
Der Panda Huan soll vorübergehend im Reservat bei Taylor und ihren Eltern unterkommen. Dafür hat Ruth dem Besucher sogar ein eigenes Gehege gebaut. Doch der Pfleger, der das Gehege überprüfen soll, hat an allem etwas auszusetzen und macht alle verrückt mit seinen Forderungen. Also müssen Taylor und Tommy in die Trickkiste greifen, um den i-Tüpferl-Reiter umzustimmen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/
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