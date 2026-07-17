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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Mutter-Tochter-Tag

ORF KidsStaffel 1Folge 12vom 17.07.2026
Taylors Welt der Tiere: Mutter-Tochter-Tag

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Taylors Welt der Tiere

Folge 12: Taylors Welt der Tiere: Mutter-Tochter-Tag

12 Min.Folge vom 17.07.2026

Taylors Mutter kommt von einer Expedition aus Australien zurück und verspricht Taylor einen Mutter–Tochter-Tag. Taylor kann es kaum erwarten und hat sogar eine Liste mit Aktivitäten für den Tag erstellt. Doch leider kommt den beiden immer wieder etwas dazwischen. Wird Taylor doch noch zu ihrem Mutter-Tochter-Spaß kommen? Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/

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