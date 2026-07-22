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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Tommys Team

ORF KidsStaffel 1Folge 19vom 22.07.2026
Taylors Welt der Tiere: Tommys Team

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Taylors Welt der Tiere

Folge 19: Taylors Welt der Tiere: Tommys Team

12 Min.Folge vom 22.07.2026

Taylors Vater hat eine Menge zu tun, also wollen Taylor und Tommy ihm helfen die lange Liste abzuarbeiten. Doch Taylor verstaucht sich den Knöchel und soll im Bett bleiben. Da Tommy die ganze Liste aber nicht allein bewältigen kann, holt er sich Verstärkung. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/

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