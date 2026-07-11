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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Bitte lächeln

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 11.07.2026
Taylors Welt der Tiere: Bitte lächeln

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Taylors Welt der Tiere

Folge 2: Taylors Welt der Tiere: Bitte lächeln

12 Min.Folge vom 11.07.2026

Das Reservat hat einen Neuzugang, das Sumatra-Nashorn Rina. Da es sich bei Rina um eine sehr seltene Art handelt, hat sich ein Reporter angekündigt, um ein Bild von ihr und den anderen Reservat-Bewohnern zu machen. Leider ist Rina noch sehr ängstlich und zurückhaltend. Nun liegt es an Taylor und Tommy, das Vertrauen des schüchternen Nashorns zu gewinnen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media

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