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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Ein Fläschchen für Lucy

ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 14.07.2026
Taylors Welt der Tiere: Ein Fläschchen für Lucy

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Taylors Welt der Tiere

Folge 5: Taylors Welt der Tiere: Ein Fläschchen für Lucy

12 Min.Folge vom 14.07.2026

Die Riesen-Flughund-Dame Mina hat sich am Flügel verletzt und jetzt sollen Taylor und Tommy ihr Baby Lucy mit dem Fläschchen füttern. Tommy hat jedoch große Angst vor den Tieren, also versucht Taylor ihm dabei zu helfen, seine Angst zu überwinden. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/

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