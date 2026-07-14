Taylors Welt der Tiere: Ein Fläschchen für LucyJetzt kostenlos streamen
Taylors Welt der Tiere
Folge 5: Taylors Welt der Tiere: Ein Fläschchen für Lucy
12 Min.Folge vom 14.07.2026
Die Riesen-Flughund-Dame Mina hat sich am Flügel verletzt und jetzt sollen Taylor und Tommy ihr Baby Lucy mit dem Fläschchen füttern. Tommy hat jedoch große Angst vor den Tieren, also versucht Taylor ihm dabei zu helfen, seine Angst zu überwinden. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/
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