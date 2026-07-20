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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Ei, wo steckst du?

ORF KidsStaffel 1Folge 16vom 20.07.2026
Taylors Welt der Tiere: Ei, wo steckst du?

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Taylors Welt der Tiere

Folge 16: Taylors Welt der Tiere: Ei, wo steckst du?

12 Min.Folge vom 20.07.2026

Taylor hat Probleme in der Schule, denn ihre Lehrerin meint sie sei zu unkonzentriert. Also droht ihr Vater, dass sie einen Monat lang nicht zu den Tieren darf, wenn sie sich nicht verbessert. Tommy bietet Taylor an, ihr bei einem Aufsatz über das alte Ägypten zu helfen. Als jedoch eine Ladung mit Eiern ins Tierreservat kommt, die Tierschmugglern abgenommen worden ist, ist Taylor sofort wieder abgelenkt. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/

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