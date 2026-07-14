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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Ein Freund im Rucksack

ORF KidsStaffel 1Folge 6vom 14.07.2026
Taylors Welt der Tiere: Ein Freund im Rucksack

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Taylors Welt der Tiere

Folge 6: Taylors Welt der Tiere: Ein Freund im Rucksack

12 Min.Folge vom 14.07.2026

In der Wildtierstation gibt es einen Neuankömmling. Das Wallaby-Baby Hopsi hat seine Mutter bei einem Buschbrand verloren, also muss es mit dem Fläschchen aufgezogen werden, bis es alt genug ist, um wieder ausgewildert zu werden. Tommy hat sofort einen besonders guten Draht zu dem Jungtier und kümmert sich darum. Aber er ist auch etwas überfürsorglich. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/

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