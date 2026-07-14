Taylors Welt der Tiere: Ein Freund im RucksackJetzt kostenlos streamen
Taylors Welt der Tiere
Folge 6: Taylors Welt der Tiere: Ein Freund im Rucksack
12 Min.Folge vom 14.07.2026
In der Wildtierstation gibt es einen Neuankömmling. Das Wallaby-Baby Hopsi hat seine Mutter bei einem Buschbrand verloren, also muss es mit dem Fläschchen aufgezogen werden, bis es alt genug ist, um wieder ausgewildert zu werden. Tommy hat sofort einen besonders guten Draht zu dem Jungtier und kümmert sich darum. Aber er ist auch etwas überfürsorglich. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/
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