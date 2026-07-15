Taylors Welt der Tiere: Wer fängt Pixie?Jetzt kostenlos streamen
Taylors Welt der Tiere
Folge 8: Taylors Welt der Tiere: Wer fängt Pixie?
12 Min.Folge vom 15.07.2026
Die Kaninchennasenbeutler müssen routinemäßig untersucht werden und Taylors Vater hat auch schon fast alle Untersuchungen abgeschlossen. Nur das Weibchen Pixie will sich nicht einfangen lassen. Taylor glaubt aber, dass sie das im Nu schafft und geht deshalb eine riskante Wette ein. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/
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