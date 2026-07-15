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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Wer fängt Pixie?

ORF KidsStaffel 1Folge 8vom 15.07.2026
Taylors Welt der Tiere: Wer fängt Pixie?

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Taylors Welt der Tiere

Folge 8: Taylors Welt der Tiere: Wer fängt Pixie?

12 Min.Folge vom 15.07.2026

Die Kaninchennasenbeutler müssen routinemäßig untersucht werden und Taylors Vater hat auch schon fast alle Untersuchungen abgeschlossen. Nur das Weibchen Pixie will sich nicht einfangen lassen. Taylor glaubt aber, dass sie das im Nu schafft und geht deshalb eine riskante Wette ein. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/

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