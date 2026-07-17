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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Ungeheuerlich

ORF KidsStaffel 1Folge 11vom 17.07.2026
Taylors Welt der Tiere: Ungeheuerlich

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Taylors Welt der Tiere

Folge 11: Taylors Welt der Tiere: Ungeheuerlich

12 Min.Folge vom 17.07.2026

Taylors Mutter hat für ihre bevorstehende Dschungelexpedition eine Großbestellung gemacht. Aber eines der Pakete landet an der falschen Adresse, ausgerechnet bei Tommys und Taylors Mitschülerin Maeva, die die Post bei Taylor zu Hause abgibt. Zum Dank sollen sie und Tommy Maeva nun eine Führung durch die Wildtierstation geben, aber das eingebildete Mädchen ist nicht so leicht zu beeindrucken. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media

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