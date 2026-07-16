Taylors Welt der Tiere: Der Schildkröten-FallJetzt kostenlos streamen
Taylors Welt der Tiere
Folge 9: Taylors Welt der Tiere: Der Schildkröten-Fall
12 Min.Folge vom 16.07.2026
Eine Herpetologin möchte sich die Schnabelbrustschildkröte Trudie im Reservat näher studieren. Doch ist Cleo überhaupt eine echte Wissenschaftlerin? Denn die Dame verwechselt Arten und glänzt auch sonst nicht gerade mit Fachwissen auf dem Gebiet der Amphibien und Reptilien. Taylor und Tommy merken sofort, dass Cleo irgendetwas im Schilde führt. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/
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Taylors Welt der Tiere
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