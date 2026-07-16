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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Der Schildkröten-Fall

ORF KidsStaffel 1Folge 9vom 16.07.2026
Taylors Welt der Tiere: Der Schildkröten-Fall

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Taylors Welt der Tiere

Folge 9: Taylors Welt der Tiere: Der Schildkröten-Fall

12 Min.Folge vom 16.07.2026

Eine Herpetologin möchte sich die Schnabelbrustschildkröte Trudie im Reservat näher studieren. Doch ist Cleo überhaupt eine echte Wissenschaftlerin? Denn die Dame verwechselt Arten und glänzt auch sonst nicht gerade mit Fachwissen auf dem Gebiet der Amphibien und Reptilien. Taylor und Tommy merken sofort, dass Cleo irgendetwas im Schilde führt. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/

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