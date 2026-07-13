Taylors Welt der Tiere: Die Wildnis-PrüfungJetzt kostenlos streamen
Taylors Welt der Tiere
Folge 3: Taylors Welt der Tiere: Die Wildnis-Prüfung
12 Min.Folge vom 13.07.2026
Das Goldene Löwenäffchen Marcello ist in Taylors Tierauffangstation untergekommen. Da er zuvor von Menschen als Haustier gehalten worden ist, muss er erst lernen, wie man in der Wildnis überlebt. Damit die baldige Auswilderung auch glückt, üben Taylor und Tommy mit dem kleinen Äffchen. Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA/
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