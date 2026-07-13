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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Die Wildnis-Prüfung

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 13.07.2026
Taylors Welt der Tiere: Die Wildnis-Prüfung

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Taylors Welt der Tiere

Folge 3: Taylors Welt der Tiere: Die Wildnis-Prüfung

12 Min.Folge vom 13.07.2026

Das Goldene Löwenäffchen Marcello ist in Taylors Tierauffangstation untergekommen. Da er zuvor von Menschen als Haustier gehalten worden ist, muss er erst lernen, wie man in der Wildnis überlebt. Damit die baldige Auswilderung auch glückt, üben Taylor und Tommy mit dem kleinen Äffchen. Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA/

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