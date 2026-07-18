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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Ein neuer Freund

ORF KidsStaffel 1Folge 13vom 18.07.2026
Taylors Welt der Tiere: Ein neuer Freund

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Taylors Welt der Tiere

Folge 13: Taylors Welt der Tiere: Ein neuer Freund

12 Min.Folge vom 18.07.2026

Quentin, der auf dem Bauernhof in der Nähe der Tierauffangstation wohnt, besucht mit seiner kranken Kuh Paula seine Nachbarn, damit Taylors Vater sie untersuchen kann. Während die Kuh behandelt wird, zeigt Taylor dem Burschen das Reservat. Quentin ist begeistert und würde gerne länger bleiben, doch das weckt Tommys Eifersucht. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/

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