Taylors Welt der Tiere: Ein neuer FreundJetzt kostenlos streamen
Taylors Welt der Tiere
Folge 13: Taylors Welt der Tiere: Ein neuer Freund
12 Min.Folge vom 18.07.2026
Quentin, der auf dem Bauernhof in der Nähe der Tierauffangstation wohnt, besucht mit seiner kranken Kuh Paula seine Nachbarn, damit Taylors Vater sie untersuchen kann. Während die Kuh behandelt wird, zeigt Taylor dem Burschen das Reservat. Quentin ist begeistert und würde gerne länger bleiben, doch das weckt Tommys Eifersucht. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/
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