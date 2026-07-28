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Taylors Welt der Tiere

Taylors Welt der Tiere: Schummeln verboten!

ORF KidsStaffel 1Folge 29vom 28.07.2026
Taylors Welt der Tiere: Schummeln verboten!

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Taylors Welt der Tiere

Folge 29: Taylors Welt der Tiere: Schummeln verboten!

12 Min.Folge vom 28.07.2026

Weil Taylor und Tommy sich langweilen, richtet Ruth eine „Zoo-Olympiade“ aus – einen kleinen Wettbewerb mit mehreren Tierpflege-Disziplinen, zu dem auch Maeva und Quentin eingeladen werden. Taylor überzeugt den zögerlichen Tommy, mitzumachen, obwohl er glaubt, sowieso immer zu verlieren. Doch überraschend schlägt er sich richtig gut. Nur läuft dabei nicht alles ganz fair ab. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/

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