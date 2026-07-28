Taylors Welt der Tiere: Schummeln verboten!Jetzt kostenlos streamen
Taylors Welt der Tiere
Folge 29: Taylors Welt der Tiere: Schummeln verboten!
12 Min.Folge vom 28.07.2026
Weil Taylor und Tommy sich langweilen, richtet Ruth eine „Zoo-Olympiade“ aus – einen kleinen Wettbewerb mit mehreren Tierpflege-Disziplinen, zu dem auch Maeva und Quentin eingeladen werden. Taylor überzeugt den zögerlichen Tommy, mitzumachen, obwohl er glaubt, sowieso immer zu verlieren. Doch überraschend schlägt er sich richtig gut. Nur läuft dabei nicht alles ganz fair ab. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Taylors Welt der Tiere
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids