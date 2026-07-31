Taylors Welt der Tiere: Operation 'Rotfuchs'Jetzt kostenlos streamen
Taylors Welt der Tiere
Folge 36: Taylors Welt der Tiere: Operation 'Rotfuchs'
12 Min.Folge vom 31.07.2026
Als plötzlich ein Rotfuchs im Tiergehege auftaucht, herrscht helle Aufregung. Denn wenn der Fuchs ungehindert durch die Gehege streifen kann, ist er eine große Gefahr für manche Tiere. Daher schließt Ruth das Loch, durch das der Fuchs in die Anlage gekommen ist. Doch Taylor hat das Gefühl, dass der Fuchs Hilfe braucht und so legt sie sich mit Tommy gemeinsam in der Nacht auf die Lauer, um herauszufinden wo der Fuchs hergekommen ist. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Watch Next Media/
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