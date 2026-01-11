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Treffpunkt Medizin

treffpunkt medizin: Botox: Ein Gift macht Karriere

ORF IIIStaffel 1Folge 89vom 11.01.2026
treffpunkt medizin: Botox: Ein Gift macht Karriere

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Treffpunkt Medizin

Folge 89: treffpunkt medizin: Botox: Ein Gift macht Karriere

43 Min.Folge vom 11.01.2026

Für die einen das Zaubermittel gegen Falten, für die anderen ein Nervengift. Nur wenige wissen, dass mittels Botox-Anwendung mannigfache therapeutische Erfolge bei unterschiedlichsten Gesundheitsproblemen erzielt werden. Wie diese nicht invasiven Therapien bei mannigfaltigen Diagnosen angewendet werden und welche Spitzenmedizin es dazu braucht, das untersucht "treffpunkt medizin" in dieser Spezialausgabe zum Thema. Foto: ORF/WMA/Kuzbari Schönheitszentrum

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