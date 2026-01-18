Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 90vom 18.01.2026
42 Min.Folge vom 18.01.2026

Ein Glas Rotwein ist gut für das Herz. Alkohol hilft beim Einschlafen. Und das berühmte Verdauungsschnapserl regt den Stoffwechsel an: Alkohol ist von zahlreichen Mythen umgeben, die ihn harmloser erscheinen lassen, als er tatsächlich ist. Diese "treffpunkt medizin"-Neuproduktion trennt wieder Mythen von Fakten und zeigt die trockene Wahrheit über Alkohol. Bildquelle: ORF/Markus Voglauer WMA-Film

