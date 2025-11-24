Zum Inhalt springenBarrierefrei
Treffpunkt Medizin: Vom Zweifel zur Kraft - Wege zur mentalen Gesundheit

ORF IIIStaffel 1Folge 86vom 24.11.2025
43 Min.Folge vom 24.11.2025

Psychische Gesundheit ist - wie physische Gesundheit - ein wichtiger Bestandteil unserer allgemeinen Gesundheit, wird aber bisweilen tabuisiert oder nicht ernst genommen. In Zeiten globaler Krisen leider Menschen zusehends an Erkrankungen wie Depression, Angstzuständen oder Burnout.Immer mehr Menschen halten dem Druck unserer modernen Welt nicht mehr stand. Psychische Erkrankungen werden immer mehr. Betroffene wecken mit ihren Geschichten Emotionen und Mitgefühl bei Zuseher:innen. Psychotherapeutin Monika Spiegel und Angela Huemer geben Einblicke in ihre Arbeit, Autor Golli Marboe spricht über seine eigene Lebensgeschichte und zeigt uns sein Programm in Schulen "mental health days", Glücksforscher Manfred Rauchensteiner zeigt auf, mit welchen Schritten jeder von uns seine mentale Gesundheit und Resilienz fördern kann.

ORF III
