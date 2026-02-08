treffpunkt medizin: Lachen ist die beste MedizinJetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Medizin
Folge 92: treffpunkt medizin: Lachen ist die beste Medizin
45 Min.Folge vom 08.02.2026
Lachen ist die beste Medizin - es soll Stress reduzieren, das Herz stärken und sogar das Immunsystem anregen. Doch nicht alle dieser Effekte sind wissenschaftlich fundiert, Manches davon gehört eher in die Kategorie Gesundheitsmythen. Fakt ist: Lachen schafft positive Gefühle, entspannt und kann das soziale Miteinander stärken. Kann Lachen das Leben verlängern? Ist Lachen immer gesund? Und wie kann Humor ein Schlüssel zu mehr Lebensqualität sein? Bildquelle: ORF/WMA Film, Markus Voglauer
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Treffpunkt Medizin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0