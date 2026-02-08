Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 92vom 08.02.2026
45 Min.Folge vom 08.02.2026

Lachen ist die beste Medizin - es soll Stress reduzieren, das Herz stärken und sogar das Immunsystem anregen. Doch nicht alle dieser Effekte sind wissenschaftlich fundiert, Manches davon gehört eher in die Kategorie Gesundheitsmythen. Fakt ist: Lachen schafft positive Gefühle, entspannt und kann das soziale Miteinander stärken. Kann Lachen das Leben verlängern? Ist Lachen immer gesund? Und wie kann Humor ein Schlüssel zu mehr Lebensqualität sein? Bildquelle: ORF/WMA Film, Markus Voglauer

