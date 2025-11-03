treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen: HormoneJetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Medizin
Folge 85: treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen: Hormone
In dieser spannenden „Treffpunkt Medizin“-Dokumentation dreht sich alles um mikroskopisch kleine, aber überlebenswichtige Botenstoffe – die Hormone. Über 100 verschiedene Hormone steuern in unserem Körper zentrale Prozesse wie Wachstum, Stoffwechsel und Emotionen. Doch was ist wirklich dran an den Mythen rund um ihre angeblich magischen Kräfte und Stimmungsschwankungen? Gemeinsam mit Expertinnen und Experten geht die Sendung diesen Fragen auf den Grund: - Was sind Hormone – und welche Aufgaben erfüllen sie? - Wie beeinflussen sie unsere Gefühle und unser Verhalten? - Und was passiert, wenn dem Körper wichtige Hormone fehlen? Eine aufschlussreiche Reise in die faszinierende Welt der körpereigenen Chemie. Bildquelle: Iuliia Zavalishina / dpa Picture Alliance / picturedesk.com
