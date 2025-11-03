Zum Inhalt springenBarrierefrei
Treffpunkt Medizin

treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen: Hormone

ORF IIIStaffel 1Folge 85vom 03.11.2025
treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen: Hormone

treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen: HormoneJetzt kostenlos streamen

Treffpunkt Medizin

Folge 85: treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen: Hormone

41 Min.Folge vom 03.11.2025

In dieser spannenden „Treffpunkt Medizin“-Dokumentation dreht sich alles um mikroskopisch kleine, aber überlebenswichtige Botenstoffe – die Hormone. Über 100 verschiedene Hormone steuern in unserem Körper zentrale Prozesse wie Wachstum, Stoffwechsel und Emotionen. Doch was ist wirklich dran an den Mythen rund um ihre angeblich magischen Kräfte und Stimmungsschwankungen? Gemeinsam mit Expertinnen und Experten geht die Sendung diesen Fragen auf den Grund: - Was sind Hormone – und welche Aufgaben erfüllen sie? - Wie beeinflussen sie unsere Gefühle und unser Verhalten? - Und was passiert, wenn dem Körper wichtige Hormone fehlen? Eine aufschlussreiche Reise in die faszinierende Welt der körpereigenen Chemie. Bildquelle: Iuliia Zavalishina / dpa Picture Alliance / picturedesk.com

