Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Treffpunkt Medizin

treffpunkt medizin: Humor hilft! - Lachen als Lebensressource

ORF IIIStaffel 1Folge 93vom 08.02.2026
treffpunkt medizin: Humor hilft! - Lachen als Lebensressource

treffpunkt medizin: Humor hilft! - Lachen als LebensressourceJetzt kostenlos streamen

Treffpunkt Medizin

Folge 93: treffpunkt medizin: Humor hilft! - Lachen als Lebensressource

45 Min.Folge vom 08.02.2026

Humor stärkt Resilienz, fördert Zusammenhalt und hilft, gesund durch Krisen zu kommen. Comedians wie Till Reiners, Carl Josef oder Charles Nguela zeigen, dass Humor ein komplexes Handwerk ist. Psychologische Studien belegen: Lachen wirkt positiv auf Körper und Geist – es stärkt das Immunsystem, erhöht Endorphine und senkt Stresshormone. Heute erobern zunehmend auch weibliche Comedy-Stars wie Maria Clara Groppler das Publikum und spiegeln gesellschaftliche Machtverhältnisse sowie aktuelle politische und kulturelle Themen wider. Bildquelle: ORF/ZDF/Dunja Keuper

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Treffpunkt Medizin
ORF III
Treffpunkt Medizin

Treffpunkt Medizin

Alle 1 Staffeln und Folgen