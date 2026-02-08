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Treffpunkt Medizin
Folge 93: treffpunkt medizin: Humor hilft! - Lachen als Lebensressource
45 Min.Folge vom 08.02.2026
Humor stärkt Resilienz, fördert Zusammenhalt und hilft, gesund durch Krisen zu kommen. Comedians wie Till Reiners, Carl Josef oder Charles Nguela zeigen, dass Humor ein komplexes Handwerk ist. Psychologische Studien belegen: Lachen wirkt positiv auf Körper und Geist – es stärkt das Immunsystem, erhöht Endorphine und senkt Stresshormone. Heute erobern zunehmend auch weibliche Comedy-Stars wie Maria Clara Groppler das Publikum und spiegeln gesellschaftliche Machtverhältnisse sowie aktuelle politische und kulturelle Themen wider. Bildquelle: ORF/ZDF/Dunja Keuper
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