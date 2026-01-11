treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen - Anti-AgingJetzt kostenlos streamen
Treffpunkt Medizin
Folge 88: treffpunkt medizin: Gesundheitsmythen - Anti-Aging
47 Min.Folge vom 11.01.2026
Diesmal beleuchtet "treffpunkt medizin" Mythen rund ums Altern und Anti-Aging. Expertinnen und Experten aus Dermatologie, Allgemeinmedizin, Orthopädie und Longevity-Diagnostik erklären, wie Genetik, Epigenetik, Lebensstil und Umweltfaktoren das Altern beeinflussen. APA-Images / dpa Picture Alliance / Iuliia Zavalishina
