Universum History: Geheimnisse der Renaissance (1) - Wiedergeburt des GeistesJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 26.03.2026: Universum History: Geheimnisse der Renaissance (1) - Wiedergeburt des Geistes
46 Min.Folge vom 26.03.2026
Die Renaissance als Zeitenwende: Genies wie Michelangelo und Leonardo da Vinci prägen Kunst und Denken, der Buchdruck verändert Gesellschaft und Religion, Entdeckungsfahrten und Taschenuhr setzen neue Maßstäbe. Die Dokumentation zeigt in Spielszenen und Expertengesprächen, wie diese Epoche Europa und Österreich formte – von Schallaburg bis Schloss Porcia – und bis heute unsere Gegenwart prägt. Regie: Martin Papirowski Bearbeitung: Alexander Hecht Bildquelle: ORF/Hans-Hermann Stein
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0