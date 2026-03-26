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Universum History

Universum History: Geheimnisse der Renaissance (1) - Wiedergeburt des Geistes

ORF2Folge vom 26.03.2026
Universum History: Geheimnisse der Renaissance (1) - Wiedergeburt des Geistes

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Universum History

Folge vom 26.03.2026: Universum History: Geheimnisse der Renaissance (1) - Wiedergeburt des Geistes

46 Min.Folge vom 26.03.2026

Die Renaissance als Zeitenwende: Genies wie Michelangelo und Leonardo da Vinci prägen Kunst und Denken, der Buchdruck verändert Gesellschaft und Religion, Entdeckungsfahrten und Taschenuhr setzen neue Maßstäbe. Die Dokumentation zeigt in Spielszenen und Expertengesprächen, wie diese Epoche Europa und Österreich formte – von Schallaburg bis Schloss Porcia – und bis heute unsere Gegenwart prägt. Regie: Martin Papirowski Bearbeitung: Alexander Hecht Bildquelle: ORF/Hans-Hermann Stein

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