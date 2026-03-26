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Universum History

Universum History: Geheimnisse der Renaissance (2) - Die Eroberung der Zeit

ORF2Folge vom 26.03.2026
Universum History: Geheimnisse der Renaissance (2) - Die Eroberung der Zeit

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Folge vom 26.03.2026: Universum History: Geheimnisse der Renaissance (2) - Die Eroberung der Zeit

45 Min.Folge vom 26.03.2026

Die Renaissance als Zeitenwende: Taschenuhr, Buchdruck und Kopernikus’ Sonne der Erde verändern Alltag, Religion und Wissenschaft. Entdeckungsfahrten, Handel und neue Sammlungen prägen Wirtschaft und Kultur. Die Dokumentation nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch Europas Aufbruch – von internationalen Innovationen bis zu den prachtvollen Bauten in Österreich. Regie: Martin Papirowski Bildquelle: ORF/Hans-Hermann Stein

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