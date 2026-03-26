Universum History: Geheimnisse der Renaissance (2) - Die Eroberung der ZeitJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 26.03.2026: Universum History: Geheimnisse der Renaissance (2) - Die Eroberung der Zeit
45 Min.Folge vom 26.03.2026
Die Renaissance als Zeitenwende: Taschenuhr, Buchdruck und Kopernikus’ Sonne der Erde verändern Alltag, Religion und Wissenschaft. Entdeckungsfahrten, Handel und neue Sammlungen prägen Wirtschaft und Kultur. Die Dokumentation nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch Europas Aufbruch – von internationalen Innovationen bis zu den prachtvollen Bauten in Österreich. Regie: Martin Papirowski Bildquelle: ORF/Hans-Hermann Stein
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2