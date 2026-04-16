Universum History: Vertreibung - Odsun: Die Geschichte der SudetendeutschenJetzt kostenlos streamen
Universum History
Folge vom 16.04.2026: Universum History: Vertreibung - Odsun: Die Geschichte der Sudetendeutschen
90 Min.Folge vom 16.04.2026
Nach Jahrhunderten des Zusammenlebens zerbrach die Beziehung zwischen Tschechen und Sudetendeutschen durch Krieg und Vertreibung, deren Folgen bis heute spürbar sind. Die Dokumentation beleuchtet 80 Jahre danach mit Archivmaterial und Zeitzeugen dieses Kapitel und fragt nach dem heutigen Verhältnis beider Seiten. Bildquelle: ORF/LOOKS Film/Gunnar Dedio
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