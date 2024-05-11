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Unser Österreich

Unser Österreich: Über uns nur der Himmel - Almauftrieb in Kärnten und der Steiermark

ORF IIIStaffel 1Folge 248vom 11.05.2024
Unser Österreich: Über uns nur der Himmel - Almauftrieb in Kärnten und der Steiermark

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Folge 248: Unser Österreich: Über uns nur der Himmel - Almauftrieb in Kärnten und der Steiermark

45 Min.Folge vom 11.05.2024

Die Kärntner Almen sind für Mensch und Tier ein großartiges Sommerrefugium. Hoch über dem Kärntner Lesachtal liegt eine der letzten großen Alm-Mähwiesen Österreichs, die sogenannte „Mussen“. Die weitläufigen Bergwiesen oberhalb der Waldgrenze werden von den Bauern seit Jahrhunderten gemäht. Diese Form der Bewirtschaftung ist ein wesentlicher Grund, warum sich auf der Mussen eine besondere Artenvielfalt erhalten hat. Daher trägt sie den Beinamen "Blumenberg Kärntens". Die Dokumentation zeigt die Schönheit und die Herausforderungen beim traditionellen Almleben. Bildquelle: ORF/ORF III

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