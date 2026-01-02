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Unser Österreich

Unser Österreich: Hinter den 7 Bergen - das Lesachtal

ORF IIIStaffel 1Folge 465vom 02.01.2026
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Folge 465: Unser Österreich: Hinter den 7 Bergen - das Lesachtal

27 Min.Folge vom 02.01.2026

Knapp an der Grenze zu Italien, am südwestlichsten Rand von Kärnten liegt ein besonderes landschaftliches Juwel. "Das Lesachtal", ein Hochtal mit rund 1500 Einwohnern in 34 Dörfern und Weilern. Während viele andere vom Tourismusboom profitierten, blieb dieser entlegene Landstrich von einer modernen Entwicklung ausgeschlossen, ein Grund für die massive Abwanderung Mitte der 80er Jahre. Später wurde die sanfte Nutzung des Tourismus bald zum europäischen Vorbild für die Alpenregionen: Langlaufen, Skitouren, Wandern und Bergsteigen, dafür wird das Lesachtal heute geschätzt. Eine große Rolle im gesellschaftlichen Leben spielt der Glaube. Die Wallfahrtsbasilika von Maria Luggau ist ein spirituelles Zentrum, sowohl für Einheimische, als auch für zigtausende Wallfahrer. Die Dokumentation versucht die verschiedenen Lebenswelten des Tales zu skizzieren: die Landwirtschaft, das Handwerk, die Bräuche, die kulinarischen Besonderheiten und die Landschaft, die die Menschen prägt. Menschen, die hier und nirgendwo anders ihr Glück im Leben finden. Bildquelle: ORF/ORF Kärnten

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