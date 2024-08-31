Unser Österreich: Vom Großglockner zum Meer mit Harald KrassnitzerJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 286: Unser Österreich: Vom Großglockner zum Meer mit Harald Krassnitzer
89 Min.Folge vom 31.08.2024
Der Alpe-Adria-Trail beginnend am Fuß des Großglockners in Kärnten führt über Kranjska Gora in Slowenien nach Muggia an die Adriaküste in Italien. Ingesamt hat er dadruch eine Länge von 750km und ist aufgeteilt in 43 Etappen. „Land der Berge“ ist auf einigen dieser Etappen unterwegs und untersucht die Faszination am Weitwandern. Produzent: Holger Bruckschweiger Bildquelle: ORF/splash productions GmbH/Holger Bruckschweiger
