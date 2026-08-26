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WELTjournal: KI - Wettlauf ins Ungewisse

ORF2Staffel 1Folge 158vom 26.08.2026
WELTjournal: KI - Wettlauf ins Ungewisse

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Folge 158: WELTjournal: KI - Wettlauf ins Ungewisse

38 Min.Folge vom 26.08.2026

Zwischen Heilsversprechen und Kontrollverlust: Der globale Wettlauf um die mächtigste KI. Künstliche Intelligenz entwickelt sich mit hoher Geschwindigkeit und verändert bereits Wirtschaft, Arbeitswelt und Alltag. Sie gilt als Schlüsseltechnologie mit Potenzial für medizinische Fortschritte und die Lösung globaler Herausforderungen, zugleich sind viele Auswirkungen noch unklar. Große Technologiekonzerne treiben den Wettlauf um immer leistungsfähigere KI-Systeme voran. Diese handeln zunehmend autonom, während Regulierung und Sicherheitsmaßnahmen der Entwicklung hinterherhinken. Bildquelle: Journeyman/ORF APA-Images / Science Photo Library

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